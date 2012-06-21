Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У жовтні 2020 року в Україні було зареєстровано 8,4 тисячі нових автівок, які коштували своїм покупцям близько 260 мільйонів доларів. Про це повідомляє ресурс RST.ua.

Найпопулярнішими виявилися автомобілі марки Renault. Їх було придбано та зареєстровано впродовж жовтня 1,4 тисячі штук. Також у переліку популярних опинилися марки Toyota і Kia, частка яких у продажу та реєстрації від загальної кількості становила більше 40%.

Ресурс повідомляє, що найбільш популярними серед власників є кросовери, їхня частка від загальної кількості зареєстрованих та куплених у жовтні 2020 року склала практично три чверті.

Більше третини з куплених та зареєстрованих автівок –– машини з дизельними двигунами.

Як повідомляв «Урядовий кур’єр», у вересні 2020 року обсяги продажу нових автомобілів у нашій країні порівняно з вереснем 2019 року збільшилися на 6%. Найпопулярнішою маркою у вересні 2020 року стала Toyota.

Дія карантину жодним чином не вплинула й на обсяги продажу уживаних авто. Так, за перше півріччя 2020 року було завезено практично вчетверо більше машин, ніж за торішнє перше півріччя.