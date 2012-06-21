Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У вересні 2020 року обсяги продажу нових автомобілів в Україні порівняно з торішнім вереснем збільшилися на 6%. Про це повідомляє асоціація «Украавтопром». За її інформацією, порівняно з серпнем 2020 року цей показник зріс на 9%.

Найпопулярнішою маркою авто стала Toyota. Нагадаємо, торік на першому місці був Renault. Обсяги продажу Toyota у 2020 році були на 28% вищими, ніж торішнього вересня.

На другому місці за обсягами продажу у вересні 2020 року постала Renault. Цьогорічного вересня було куплено майже 1 тисячу таких автівок. Однак порівняно з вереснем 2019 року обсяги продажу цих автомобілів впали на 14%.

На третьому місці ––Volkswagen. У вересні 2020 року автолюбителі купили майже 700 нових машин цієї марки.

Як вже писав «Урядовий кур’єр», карантин практично не вплинув на активізацію ринку уживаних автівок. Так за січень-липень 2020 року було завезено практично 174 тисячі таких автівок, що вчетверо більше, ніж за торішній аналогічний період.