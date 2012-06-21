Влада префектури Фукуї в центральній частині Японії заявила про утворення на території регіону автомобільного затору з понад 1000 транспортних засобів через сильний снігопад, який охопив цей регіон.

У повідомленні йдеться, що в зв'язку з цим керівництво Фукуї закликало Сили самооборони Японії направити загін військовослужбовців на допомогу з ліквідації затору.

Снігопади на узбережжі Японського моря і на північному острові Хоккайдо тривають в Японії з середини тижня. Нагадаємо, що раніше через негоду місцеві авіакомпанії скасували понад 500 запланованих рейсів.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», сильний снігопад майже повністю паралізував транспортний рух у Мадриді. Тут випав півметровий сніг, якого не було майже 50 років. У найближчі дні в столиці Іспанії прогнозують 12 градусів морозу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»