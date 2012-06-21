Експертна комісія міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії схвалила продаж в країні генно-модифікованих помідорів. Таку інформацію розповсюдило японське суспільне телебачення.

Це перший випадок, коли влада дозволила продаж генно-модифікованих продуктів харчування в країні. Більш того, такі помідори повинні сприяти поліпшенню здоров'я японців, так як вчені генним шляхом збільшили обсяг гамма-аміномасляної кислоти. Вона сприяє зниженню кров'яного тиску.

Генно-модифікований помідор спільно розробили Університет Цукуба і біотехнологічна фірма.

Експерти відзначили, що помідор не містить жодних генів, які відрізняються від генів натуральних сортів. Експерти повідомили також, що редагування генома не привело до збільшення кількості алергенів або токсичних речовин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

