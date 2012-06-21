У Європі стартував продаж найдешевших електромобілів. Йдеться про Freze Nikrob, вартість якого складає 10 тисяч євро або 331 тисячу гривень за курсом на 12 квітня 2021 року.

Відомо, що електрокар розробив виробник броньованих повнопривідних автомобілів Dartz спільно з компанією Nikrob. Представники Dartz вже звернули увагу на великий попит на електрокар. Причому особливою популярністю він користується у компаній, діяльність яких пов'язана з каршерінгом і доставкою. Згідно з даними джерел, Freze Nikrob вдає із себе копію затребуваного на китайському ринку електромобіля Wuling Hongguang Mini.

Що стосується технічних характеристик, Freze Nikrob отримав акумулятор на 13,8 кВтг, завдяки чому дальність ходу досягає 200 км. Потужність електродвигуна становить 13 кВт. Максимальна швидкість, яку здатний розвинути найдешевший електрокар – 100 км/год.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

