Керівник промоутерської компанії Top Rank, промоутер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка Боб Арум 28 липня 2021 року розповів в інтерв'ю World Boxing News про плани деяких зірок його компанії.

Боб Арум повідомив, що є хороші шанси на те, що Василь Ломаченко очолить боксерський турнір, який відбудеться 11 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, США. В цьому інтерв'ю американський промоутер не сказав ані слова про те, з ким може зустрітися українець.

Пізніше Арум назвав двох найбільш імовірних претендентів на бій з Ломаченком - це колишній чемпіон IBF у легкій вазі, 34-річний Річард Коммі з Гани та 22-річний американець Девін Гейні - володар титулу WBC у легкій вазі. В грудні 2019-го Коммі програв титул американцю Теофімо Лопесу-молодшому - технічним нокаутом в 2 раунді. Він є найбільш імовірним наступним суперником Ломаченка.

В разі перемоги українця 11 грудня він, ймовірно, може отримати право на матч-реванш з Лопесом-молодшим, якому програв у жовтні минулого року в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Але Лопес-молодший перед тим має захистити свої титули в бою з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим. Повторний бій Ломаченка з Лопесом-молодшим може відбутися на початку весни наступного року.

Попередній свій бій Василь Ломаченко провів 26 червня цього року і у видовищному стилі переміг японця Масайоші Накатані - технічним нокаутом у 9 раунді. Це був перший поєдинок українця після поразки від Теофімо Лопеса-молодшого.

Василь Ломаченко виступає серед професіоналів з жовтня 2013 року. За цей час провів 17 поєдинків - має 15 перемог, 11 нокаутів і дві поразки.