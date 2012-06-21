Уперше в історії вчені знайшли підтвердження того, що радикальні зміни одного вулкана на півдні Японії стали прямим наслідком виверження іншого вулкана, який знаходився у 22 кілометрах від нього. Спостереження двох цих вулканів – Айра і Кірісіма – показали, що їх пов’язувало єдине джерело підповерхневої магми до виверження Кірісіма у 2011 році.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Японські міста Кірісіма і Кагосіма розташовані на кордоні кальдери Айра, одного з найактивніших, небезпечних і ретельно контрольованих вулканів на півдні Японії. Визначення того, як взаємодіють ці вулкани, буде важливо для розуміння того, чи може виверження одного впливати на діяльність віддаленого вулкана або підвищувати загрозу нового потужного виверження.
Вчені зі Школи морської і атмосферної науки Університету Майамі і Міжнародного університету Флориди проаналізували дані про деформації з 32 постійних станцій GPS в регіоні та ідентифікували існування загального резервуара магми, який з'єднував два вулкани.
Перед самим виверженням Кірісіма, який знаходиться в густонаселеному регіоні Кагосіма, кальдера Айра перестала розбухати, і експерти вважають це знаком того, що вулкан заспокоївся. Однак відбувалося явище протилежне: камера з магмою всередині Айри тимчасово здулася, а Кірісіма викинула магму відразу після того, як припинилася активність всередині Кірісіма.
«Ми спостерігали радикальну зміну в поведінці Айри до і після виверження її сусіда Кірісіма», – говорить Елоді Ботланд, провідний автор дослідження. «Тобто є наявність зв'язку між двома системами вулканів на глибині».
Визначити, в якій мірі пов'язані магматичні системи, буде важливо для оцінки небезпеки виверження. Якщо під землею багато магми, чи може одне виверження спровокувати інший вулкан? До сих пір доказів було небагато. Прогнозування вивержень вулканів в густонаселених районах – найважливіше завдання.