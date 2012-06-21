Протягом чотирьох з половиною мільярдів років планета Земля була неплідною і негостинною. Лише коли тут з’явилася киснева ковдра, багатоклітинне життя справді могло зародитися. Але вчені все ще намагаються зрозуміти, як саме і чому наша планета отримала цю чудово кисневу атмосферу.

Щоб до кінця зрозуміти, як на Землі з'явилося життя і умови для виникнення людства, а саме, кисень, вченим довелося досліджувати і аналізувати стародавні породи землі нашої планети.



Вчені з Чиказького і Каліфорнійського університетів захотіли з'ясувати, звідки Земля отримала кисень. Тому вони вирішили проаналізувати породи планети віком від 2,6 до 2,3 мільярда років в Австралії та Південній Африці, щоб з’ясувати як загальна атмосфера змінювала склад і стан ґрунту.



Проведені раніше аналізи показували, що Земля збагатилася киснем майже два з половиною мільярди років тому. Але це не зовсім точний показник, так як і до цього часу на Землі виникали нехай і невеликі, але помітні кисневі сплески.



Існувала теорія, що залізо, яке у великих кількостях було у древніх водах, перешкоджало утворенню кисню в Земній атмосфері. Але, з’ясувалося, що це не так, а навіть навпаки.



Коли залізо контактує з сіркою вулкану, вони разом утворюють пірит (мінерал, схожий на золото, але не такий цінний). А в процесі цієї реакції відбувається і виділення кисню. Вчені відзначають, що його обсяги могли бути досить великі.



Подібні дослідження, що проводяться по всьому світу, допоможуть краще вивчити Землю і появу життя на ній.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»