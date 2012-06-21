У британській Королівській колекції живопису картину, раніше відому як «Портрет молодої жінки», ідентифіковали як потрет Марії Болейн, старшої сестри знаменитої Анни Болейн.

Хоча Марія і була одружена з одним із королівських наближених Вільямом Кері, вона раніше за свою незаміжню сестру привернула увагу короля. Її роман з Генріхом VIII розпочався в 1520 році і тривав майже п'ять років. У 1523 році Генріх дав ім'я «Марія Болейн» новому кораблю, а батько Марії отримав титул віконта. Стверджували навіть, що її дочка Катерина або син Генрі, а то і обидві дитини, були народжені від короля. За спогадами деяких сучасників, Генрі був зовні дуже схожим на Генріха VIII. Однак, вчені вважають, що королівське батьківство є сумнівним, так як Генрі народився в 1526 році, коли Генріх уже був у стосунках з молодшою сестрою Марії, Анною (і в її честь Генріх теж назвав корабель).

Чоловік Марії незабаром помер. Через приблизно рік після коронації сестри Марія знову вийшла заміж за незнатного чоловіка – молодшого сина землевласника з Ессекса Вільяма Стаффорда. Вони повінчалися таємно, і шлюб виявили лише після вагітності Марії. Сім'я Болейн засудила вчинок доньки. Марія з чоловіком були віддалені від двору. Фінансове становище Марії стало настільки відчайдушним, що їй довелося благати радника короля Томаса Кромвеля поговорити з Генріхом і Анною від її імені. У листі Марія визнавала, що могла б обрати «більш знатного за титлом чоловіка», але ніхто ніколи не міг би полюбити її так сильно або бути більш чесною людиною. «Я краще просила б милостиню з ним, ніж була найбільшою королевою в християнському світі. І я щиро вірю <...> він не залишить мене, навіть якби міг стати королем».

Ні Генріх, ні батько з братом не відгукнулися на прохання Марії про допомогу. Допомогла їй тільки сестра Анна, пославши золоту чашу і невелику суму грошей. Але про повернення Марії до двору мови бути не могло. Подальші події життя Марії Болейн майже невідомі. Вона жила з новим чоловіком в графстві Ессекс, народила ще двох дітей і померла з невідомої причини в 1543 році у віці сорока років.

Безіменний портрет знаходився у спальні Марії Стюарт у палаці Холіруд в Единбурзі, де за традицією британські монархи живуть під час офіційних візитів до Шотландії. Безіменний портрет привернув увагу вчених, так як він написаний у стилі фламандського художника Ремігія ван Лемпута (Remigius van Leemput, 1607-1674). Цей художник, який жив у Лондоні з 1632 року довго працював у майстерні ван Дейка і спеціалізувався на створенні копій картин, особливо написаних ван Дейком портретів британських аристократів. Оскільки далеко не всі оригінали збереглися, роботи ван Лемпута викликають інтерес у фахівців щодо втраченого спадку ван Дейка.

У Королівській колекції зберігається чотирнадцять жіночих портретів роботи ван Лемпута. Вони відомі під загальною назвою «Красуні» (Beauties). На тринадцяти зображені жінки з зачісками і в одязі, що характерні для XVII століття, і лише на одній жінка зачесана і вбрана за модою XVI століття. Про цю картину було відомо небагато.

У 1963 році тодішній хранитель королівської колекції живопису сер Олівер Міллар написав у книзі «Картини та зборів Її Величності Королеви часів Тюдорів, Стюартів і початку георгіанської епохи», що в XIX столітті ця картина вважалася однією з копій портрета Анни Болейн, виконаного Гансом Гольбейном, але в 1861 році він був внесений у каталог як просто «портрет жінки».

Дендрохронологічний аналіз дубової дошки, на якій написано портрет, був проведений у вересні 2019 року. Він показав, що дошка була вирізана близько 1629 з того ж дерева, що і ще один портрет з колекції «Красунь». Архівні дослідження дозволили пізнати жінок з обох портретів завдяки знайденим фотографіям двох картин з приватних колекцій, де збереглися підписи з іменами моделей. Жінка в одязі XVI століття виявилася Марією Болейн, а жінка XVII століття – Маргарет Сміт, дружиною Томаса Кері, який припадав Марії Болейн правнуком. Через кілька років після того, як портрет був написаний, Томас Кері помер, і Маргарет вийшла заміж за сера Едварда Герберта.

Нинішній хранитель королівської колекції картин Десмонд Шоу-Тейлор відгукнувся про результати дослідження захоплено: «Це просто приголомшливо! У нас немає ресурсів, щоб застосувати технічне дослідження, таке як дендрохронологія, до всієї колекції, яка складається з семи тисяч картин, тому чудово, що співпраця з JVDPPP допомагає нам у цьому. Одна з речей, яку я безмежно намагаюся зробити, – це правильно згрупувати картини, щоб знати їх історію. Коли блудний син возз'єднується з сім'єю, на небесах панує радість. Це в значній мірі збільшує цінність і розуміння всієї групи картин».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»