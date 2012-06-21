У британській Королівській колекції живопису картину, раніше відому як «Портрет молодої жінки», ідентифіковали як потрет Марії Болейн, старшої сестри знаменитої Анни Болейн.

Потрет Марії Болейн, старшої сестри знаменитої Анни Болейн. Фото надано автором

Хоча Марія і була одружена з одним із королівських наближених Вільямом Кері, вона раніше за свою незаміжню сестру привернула увагу короля. Її роман з Генріхом VIII розпочався в 1520 році і тривав майже п'ять років. У 1523 році Генріх дав ім'я «Марія Болейн» новому кораблю, а батько Марії отримав титул віконта. Стверджували навіть, що її дочка Катерина або син Генрі, а то і обидві дитини, були народжені від короля. За спогадами деяких сучасників, Генрі був зовні дуже схожим на Генріха VIII. Однак, вчені вважають, що королівське батьківство є сумнівним, так як Генрі народився в 1526 році, коли Генріх уже був у стосунках з молодшою сестрою Марії, Анною (і в її честь Генріх теж назвав корабель).

Чоловік Марії незабаром помер. Через приблизно рік після коронації сестри Марія знову вийшла заміж за незнатного чоловіка – молодшого сина землевласника з Ессекса Вільяма Стаффорда. Вони повінчалися таємно, і шлюб виявили лише після вагітності Марії. Сім'я Болейн засудила вчинок доньки. Марія з чоловіком були віддалені від двору. Фінансове становище Марії стало настільки відчайдушним, що їй довелося благати радника короля Томаса Кромвеля поговорити з Генріхом і Анною від її імені. У листі Марія визнавала, що могла б обрати «більш знатного за титлом чоловіка», але ніхто ніколи не міг би полюбити її так сильно або бути більш чесною людиною. «Я краще просила б милостиню з ним, ніж була найбільшою королевою в християнському світі. І я щиро вірю <...> він не залишить мене, навіть якби міг стати королем».

Ні Генріх, ні батько з братом не відгукнулися на прохання Марії про допомогу. Допомогла їй тільки сестра Анна, пославши золоту чашу і невелику суму грошей. Але про повернення Марії до двору мови бути не могло. Подальші події життя Марії Болейн майже невідомі. Вона жила з новим чоловіком в графстві Ессекс, народила ще двох дітей і померла з невідомої причини в 1543 році у віці сорока років.

Безіменний портрет знаходився у спальні Марії Стюарт у палаці Холіруд в Единбурзі, де за традицією британські монархи живуть під час офіційних візитів до Шотландії. Безіменний портрет привернув увагу вчених, так як він написаний у стилі фламандського художника Ремігія ван Лемпута (Remigius van Leemput, 1607-1674). Цей художник, який жив у Лондоні з 1632 року довго працював у майстерні ван Дейка і спеціалізувався на створенні копій картин, особливо написаних ван Дейком портретів британських аристократів. Оскільки далеко не всі оригінали збереглися, роботи ван Лемпута викликають інтерес у фахівців щодо втраченого спадку ван Дейка.

У Королівській колекції зберігається чотирнадцять жіночих портретів роботи ван Лемпута. Вони відомі під загальною назвою «Красуні» (Beauties). На тринадцяти зображені жінки з зачісками і в одязі, що характерні для XVII століття, і лише на одній жінка зачесана і вбрана за модою XVI століття. Про цю картину було відомо небагато.

У 1963 році тодішній хранитель королівської колекції живопису сер Олівер Міллар написав у книзі «Картини та зборів Її Величності Королеви часів Тюдорів, Стюартів і початку георгіанської епохи», що в XIX столітті ця картина вважалася однією з копій портрета Анни Болейн, виконаного Гансом Гольбейном, але в 1861 році він був внесений у каталог як просто «портрет жінки».

Дендрохронологічний аналіз дубової дошки, на якій написано портрет, був проведений у вересні 2019 року. Він показав, що дошка була вирізана близько 1629 з того ж дерева, що і ще один портрет з колекції «Красунь». Архівні дослідження дозволили пізнати жінок з обох портретів завдяки знайденим фотографіям двох картин з приватних колекцій, де збереглися підписи з іменами моделей. Жінка в одязі XVI століття виявилася Марією Болейн, а жінка XVII століття – Маргарет Сміт, дружиною Томаса Кері, який припадав Марії Болейн правнуком. Через кілька років після того, як портрет був написаний, Томас Кері помер, і Маргарет вийшла заміж за сера Едварда Герберта.

Нинішній хранитель королівської колекції картин Десмонд Шоу-Тейлор відгукнувся про результати дослідження захоплено: «Це просто приголомшливо! У нас немає ресурсів, щоб застосувати технічне дослідження, таке як дендрохронологія, до всієї колекції, яка складається з семи тисяч картин, тому чудово, що співпраця з JVDPPP допомагає нам у цьому. Одна з речей, яку я безмежно намагаюся зробити, – це правильно згрупувати картини, щоб знати їх історію. Коли блудний син возз'єднується з сім'єю, на небесах панує радість. Це в значній мірі збільшує цінність і розуміння всієї групи картин».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»