Команда науковців Дартмутського університету провела незвичайне дослідження. З його допомогою їй вдалося знайти відповідь на загадку, яка поставила в тупик багатьох вчених близько 150 років тому.

Відзначається, що протягом цього часу вчені з усього світу намагалися знайти сліди стародавнього міста Пунт, великого комерційного і культурного центру людства. Часто його називають «Землею богів», повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ. Загублена земля вважається основним торговим партнером древніх єгиптян, протягом майже 1100 років вона була джерелом пахощів, золота, хутра та живих бабуїнів для жителів долини Нілу. Саме вивчення приматів трохи наблизило археологів до відкриття загадкової території.

Звузити межі пошуку допомогли муміфіковані бабуїни. Так, група дослідників працювала над аналізом мумій тварин періоду Нового царства (з 1550 по 1069 рр. до н. е.), а також вивчала тканини 155 приматів з 77 місць у Східній Африці і півдні Аравії. Вчені провели ізотопний аналіз давньоєгипетських муміфікованих бабуїнів і порівняли результати з даними сучасних приматів з усієї Східної Африки і південної Аравії.

Приматологи, єгиптологи, географи, а також геохіміки виконали ізотопне картування мумій бабуїнів. Суть методу – визначення ізотопного складу кисню і стронцію в організмі приматів.

Стронцій – це свого роду маркер певного географічного положення, цей хімічний елемент визначено в корінних геологічних породах. При руйнуванні цей елемент проникає в ґрунт і воду, а звідти – в рослини. Коли тварини п'ють воду і їдять рослини, стронцій накопичується в зубах, волоссі і кістках. Емаль зубів дорослого павіана відображає стронцієвий склад навколишнього середовища в місці народження, тому по шерсті і кісток можна відстежити, як змінилося географічне положення за попередні місяці або роки.

Завдяки отриманій інформації, вчені з'ясували, що два муміфікованих бабуїна періоду Нового царства Стародавнього Єгипту були народжені за межами країни. Найбільш ймовірний ареал їх народження – територія сучасної Еритреї, Ефіопії або Сомалі. Це відкриття значно звузило пошуки місцезнаходження землі Пунт.

«Ізотопний аналіз черепа бабуїна, який ймовірно жив у «Землі богів» 3300 років тому, подарував нам вектор, в якому варто шукати цю загублену місцевість», – розповіли вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»