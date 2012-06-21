У Фінляндії виявили новий вид північного сяйва, яке схоже на дюни в пустелі, пише Daily Mail.
Вчені кажуть, що ефект утворюється так тоді, коли хвилі атомів кисню, які знаходяться на висоті майже 100 кілометрів, сяють від потоку заряджених частинок, що йдуть від Сонця. Зовні це схоже на піщані дюни або ж на шаруваті хмари. Назву ефекту вчені дали після того, коли до них звернулися астрономи-любителі.
Професор астрофізики університету з Хельсінкі Мінна Палмрот написала книгу про північне сяйво, але один його тип ніяк не вписувався у класифікацію. Цьому типу і дали назву астрономи-любителі, спостерігаючи за природним явищем. Дослідники заявляють, що раніше цей тип північного сяйва вченими не вивчався, тому що утворюється це явище досить високо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»