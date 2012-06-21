За прогнозом фахівців, 21 жовтня почнеться магнітна буря класу G1, яка триватиме до 24 жовтня. У цей же день вона переросте у середню бурю класу G2. Магнітосфера Землі прийде в норму тільки 29 жовтня.

Класифікація магнітних бур передбачає п'ять рівнів – від G1 до G5. Слабка буря може спровокувати незначні збої в роботі енергетичних систем і вплинути на міграції тварин і птахів. Бурі класом вище можуть порушити роботу GPS-навігації, короткохвильового зв'язоку, привести до збоїв напруги в промислових мережах.

Крім цього, підвищена сонячна активність, яка зазвичай викликає магнітні бурі, може зробити північне сяйво більш видимим для жителів південних широт.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»