У ході дослідження, опублікованого у виданні Scientific Reports, стало відомо, що вживання пива здатне перешкоджати розвитку небезпечних для здоров’я людини хвороб.
Дослідники з США провели експеримент на лабораторних мишах. Вчені годували піддослідних мишей продуктами, з високим вмістом жирів. Як відомо, споживання цих продуктів провокує розвиток зайвої ваги та підвищує артеріальний тиск. Далі в раціон мишей додали пиво.
В ході дослідження з'ясувалося, що речовини, які містяться в пиві здатні перешкоджати розвитку діабету, підвищення артеріального тиску і відкладенню жирових тканин.
Раніше італійські вчені з'ясували, що помірні споживачі пива на 42% рідше хворіють на серцеві недуги, ніж непитущі.
Вчені зі США впевнені, що вживання пива може бути корисним тільки в обмеженій кількості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»