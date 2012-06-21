Для того, щоб визначити якість води, експерти в лабораторіях проводять тестування, які вимагають багато часу, витрат і навичок. Нова розробка вчених з Північно-Західного університету дозволить визначити якість води всього за кілька хвилин навіть у домашніх умовах, повідомляє видання Phys.org.
Для проведення тестування знадобиться лише вода і тест. Через кілька хвилин за допомогою візуального маркера можна буде визначити наявність у воді антибіотиків та шкідливих металів. Цю ідею вчені запозичили у природи, звернувши увагу на бактерії, які за допомогою молекулярних «смакових сосочків» можуть визначати якість води. Подальше програмування цих бактерій дозволило отримати сигнал, при попаданні до бактерій забруднювачів. Поява сигналу відбувається в результаті комбінації РНК-полімерази, факторів транскрипції і матриць транскрипції штучних ДНК, що запускають синтез флуоресцентних речовин при наявності забруднювачів у воді.
Дію цих тестів вирішили перевірити у водному руслі штату Каліфорнія, де рік тому було зафіксовано масове загоряння масивів, в результаті чого у воду могли потрапити токсичні речовини у великій кількості. Тести досить швидко і ефективно впоралися з поставленим завданням, показавши таку ж ефективність і точність, як і стаціонарні прилади в лабораторіях.
«Наша розробка показала ту ж ефективність, що і стандартні тести, але при цьому впоралася набагато швидше, зекономивши при цьому значні кошти», – кажуть дослідники.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»