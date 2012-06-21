Багаторічний експеримент щодо перетворення з однієї групи крові в універсальну – увінчався успіхом. Завдяки науковим працям канадських вчених з'явилося більше шансів на порятунок тих, кому терміново потрібно переливання крові.
Для підвищення запасів універсальної крові в установах швидкої допомоги, фахівці взяли за основу другу групу, що має велике поширення серед населення. Щоб зробити її універсальною, вчені прибрали з неї антигени. Після чотирьох років експериментів було зроблено відкриття у вигляді виявлення в людському кишечнику спеціальних мікроорганізмів, які виробляють ферменти і перетворюють другу групу крові в універсальну і придатну для донорства.
Робота вчених стала справжнім проривом у сучасній медицині, так як є актуальною і перспективною. По завершенню експерименту універсальна донорська кров стане доступна всьому світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»