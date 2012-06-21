Полярний дослідник і керівник дослідницького центру Арктичної станції в Гренландії Мортен Раш розповів про відкриття найпівнічнішого острова на Землі. Про це повідомляє Bucha.Life, посилаючись на Reuters.

За його словами, експедиція попрямувала в ту частину Гренландії щоб зібрати зразки і ніхто не очікував, що буде відкрито нову ділянку землі.

Розмір острова становить близько 30 метрів, він складається з морського дна мулу і морени. Вчені рекомендували його назвати «Qeqertaq Avannarleq», що в перекладі з гренландської «найпівнічніший острів».

Відзначається, що останні кілька десятиліть багато американських експедицій намагалися знайти найпівнічніший у світі острів. У 2007 році ветеран Арктики Денніс Шмітт виявив неподалік схожу ділянку землі.