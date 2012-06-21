Вчені навчили бджіл вирішувати простий математичний тест без необхідності застосовувати числа, індивідуально навчивши комах розпізнавати таблички з різними геометричними фігурами. Про проведене дослідження йдеться на сайті Університету Шеффілда.

Фахівці виявили, що бджоли можуть використовувати нечислові підказки для вирішення завдань.

Для того, щоб встановити математичні здібності бджіл, вчені сховали за однією з декількох картинок солодкі ласощі. На кожній з них відображалася різна кількість геометричних фігур, які бджоли були навчені розпізнавати.

Деякі бджоли навчилися знаходити ласощі за картинками, на яких зображено найбільшу кількість геометричних фігур, в той час як інші знаходили солодощі там де було зображено менше фігур.

Команда вчених з Шеффілдського університету виявила, що як тільки бджоли навчилися цим дії, у подальшому вони змогли швидко знаходити картинки з найбільшою і найменшою кількістю геометричних фігур, щоб знайти частування.

Потім в дослідженні була зроблена спроба з'ясувати, чи використовували бджоли нечислові підказки. Їм показали дві таблички з однаковою кількістю форм, які розрізнялися по довжині, опуклості і просторовій частоті. Якби бджоли використовували числові підказки, вони повинні були б летіти до кожної таблички в пошуках нагороди.

При цьому бджоли, навчені знаходити таблички з найбільшою кількістю форм, як і раніше летіли до покажчиків з найвищим рівнем змінних, а бджоли, які були навчені знаходити таблички з найменшим числом форм, як і раніше летіли до покажчиків з найменшим рівнем безперервних змінних, ігноруючи їх кількість. Це говорить про те, що бджоли реагували на сигнали форми, а не кількість елементів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»