Зарубіжні вчені вперше зуміли успішно витягти ДНК комах, які застигли в смолі. Результати експерименту представлено на сторінках журналу PLOS One.



Вчені вирішили почати з простого – в якості піддослідних були використані сучасні комахи, застиглі в смолі відносно недавно. Досліди з отриманням ДНК стародавніх жуків, застиглих в бурштині мільйони років назад, стануть наступним етапом.



«Ми отримали ДНК амброзієвого листоїда. Ці невеликі жучки живуть на Мадагаскарі і часто потрапляють у смолу бурштинового дерева. Така смола дуже нагадує скам'янілий бурштин за своїм хімічним складом. Зразки, які ми зібрали для експериментів з витяганням ДНК, зберігалися від двох до шести років, і тільки потім були оброблені», – розповіли автори дослідження.



Спочатку вчені застосували етиловий спирт для розчинення смоли, але нічого не вийшло – спирт став взаємодіяти зі смолою і зруйнував ДНК комах в результаті реакції. Потім дослідники застосували метод ПЛР, копіювати ділянки ДНК за допомогою особливих ферментів. Досвід увінчався успіхом. Тепер авторам дослідження належить визначити, як довго ДНК комах залишається в непошкодженому вигляді всередині смоли. Втім, шанси на відновлення ДНК з комах в бурштині, яким мільйони років, досить невеликі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

