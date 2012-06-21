У місті Шостка в рамках кампанії «Цифрове перетворення Сумщини» відбувся 5-денний тренінг «Цифрові інструменти Google у професійній діяльності». Його учасники – понад сто педагогів сумського краю – підвищували знання для розширення сфери застосування цифрових технологій у повсякденній діяльності. Йдеться про оволодіння навичками одночасної роботи у спільних документах, презентаціях, таблицях, формах, на сайті тощо.
Заняття для вчителів початкових класів, фізики, інформатики, математики, іноземних мов, заступників директорів з навчально-виховної роботи, а також представників місцевого самоврядування проводила група тренерів Google. На переконання учасників тренінгу, такі заняття надзвичайно корисні і потрібні, адже допоможуть значно збагатити і урізноманітнити навчальний процес.