Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Ярослава Федур викладає предмет «Захист України» у Берегівській ЗОШ № 3 імені Ілони Зріні. Демонструючи велику майстерність і одержимість своєю професією, добивається міцних знань учнів. При цьому з 2014 року, відколи в школах запроваджено цей предмет, підтримує тісні зв’язки з військовиками місцевої частини.

«Ми зі старшокласниками плели маскувальні сітки, збирали для бійців продукти харчування, відправляли на передову теплий одяг, допомагали медикаментами мукачівському шпиталю. І тепер продовжуємо допомагати нашим бійцям, сплітаючи сітки на уроках трудового навчання, на перервах», — розповіла Ярослава Іванівна.

Ярослава Федур не обмежується педагогічною роботою, вона активна в громадському житті міста. Жінка координує роботу волонтерської групи на Берегівщині, є консультантом із питань соціального захисту учасників ООС-АТО, створеної при Берегівській міській раді. Вона ж очолює громадську організацію «Берегівська спілка матерів і дружин учасників АТО», надаючи ту допомогу жінкам, що пораз є просто незамінною.

Командування Оперативного командування «Захід» визначило Ярославу Федур переможницею огляду-конкурсу серед викладачів предмету «Захист України», що проводився в восьми областях. В її ж школі представники командування вручили вчительці Почесну відзнаку і подарунки.

Вручаючи нагороду, військовий комісар Дмитро Куліковський ще раз відзначив заслуги пані Ярослави у військово-патріотичному вихованні, подякував їй за активну допомогу бійцям на фронті і побажав подальших успіхів у професійній, громадській діяльності.

FEDUR

Ярослава ФЕДУР — краща викладачка шкільного предмету «Захист України»

