Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За червень обсяги виконаних робіт у будівельній галузі впали на 1,2%, повідомляє Державна служба статистики. Загалом індекс будівельної продукції за другий квартал поточного року становить 94,5% до аналогічного періоду торік.
За перше півріччя у загальному обсязі виконаних будівельних робіт 41,6% становило нове будівництво, капітальні та поточні ремонти – 30,6%, реконструкція та технічне переоснащення – 27,8%. Варто зазначити, що не в усіх областях спостерігалося падіння обсягів будівельних робіт порівняно із січнем – червнем минулого року.
Зростання показали Чернігівська, Київська та Одеська області (139,4, 122,6 та 111% відповідно). Загалом зазначають, що в цілому по Україні зростання поки що нема, але принаймні темпи падіння уповільнилися.