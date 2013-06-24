У холодні зимові місяці безхатченки Брюсселя та їхні улюбленці отримуватимуть допомогу від благочинного фонду принца Лорана, який опікується бездомними тваринами. Про це повідомляє видання Brussels Times. Від середини листопада працівники фонду роздаватимуть спеціальний набір, до якого входять чашка-термос, термоковдра, термокилимок для тварини, торбочка для корму та похідна миска.

До поширення пандемії фонд надавав безхатченкам спеціальні опалювальні контейнери, обладнані всіма зручностями, щоб вони могли мешкати там разом зі своїми улюбленцями. Адже у звичайних притулках для бездомних перебування з тваринами не дозволено. Та через коронавірусну кризу організація притулків для цієї цільової групи неможлива. «Попри поточні перешкоди, фонд принца Лорана не хоче кидати цю вразливу групу людей напризволяще», — йдеться у пресрелізі фонду. Тому там виробили нову концепцію благочинної діяльності для допомоги безхатченкам.

Термоси й торбинки для корму, які роздаватимуть, безхатченки зможуть наповнити у магазинах і кафе Брюсселя, які беруть участь у цій кампанії. Спеціальні наклейки про те, що заклади долучилися до неї, розміщуватимуть на вході. Тут також можна буде зігрітися або безкоштовно поїсти разом зі своїми пухнастими друзями.

Починаючи з 2011 року, фонд принца Лорана допомагає безхатченкам, які мають улюбленців. Ця допомога особливо потрібна у холодну пору року. Протягом десятиліття існування фонду по допомогу до нього звернулися сотні людей, які не мають даху над головою і живуть на вулиці разом зі своїми чотирилапими друзями.