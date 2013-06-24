Найбільший у світі візовий оператор, міжнародна компанія VFS Global та МЗС України домовилися про запровадження додаткового сервісу доставки паспортів для українців, які перебувають за кордоном. Відповідний додаток до договору про надання візових послуг підписали 30 листопада у Києві директор із розвитку бізнесу в Східній Європі та СНД Аміт Кумар Шарма та державний секретар українського зовнішньополітичного відомства Олександр Баньков. Пропозиція вже доступна у країнах присутності дипломатичних установ України.

У разі потреби заміни закордонного паспорта або виготовлення нового громадяни України звертаються до українських посольств за кордоном. Раніше отримати документ можна було через дипломатичну пошту та міжнародних поштових операторів. Тепер з’явилася можливість використати розгалужену інфраструктуру візової компанії VFS Global. Це дасть змогу прискорити доставку документів та скоротити витрати на їх пересилання. Обговорюється можливість у найближчому майбутньому запуску цього сервісу через представництва компанії VFS Global, що представлена ​​у 143 країнах, тоді як посольства України розташовані у 83 державах.

VFS Global та МЗС України підписали угоду про надання аутсорсингових послуг у 2017 році. Наразі компанія допомагає в оформленні українських віз у 78 візових центрах, розташованих у 79 країнах. За 4 роки кількість представництв компанії для обслуговування українського зовнішньополітичного відомства зросла майже вдесятеро. У жовтні 2021 року сторони підписали доповнення до угоди про запровадження біометричних процедур, які запускаються із січня 2022 року.

VFS Global має 3510 центрів обробки документів у 143 країнах і надає послуги для урядів 63 держав. З початку створення компанії у 2001 році вона опрацювала 234 млн заяв на візи. А коли було запущено сервіс збору біометричних даних у 2007 році, послугою скористалися майже 103 млн клієнтів.