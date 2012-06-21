Щонайменше 46 людей загинуло внаслідок повені та торнадо, які вразили північний схід США, повідомляють американські ЗМІ. Деякі люди загинули, опинившись у пастці затоплених підвалів власних будинків, хтось — в авто, яке затопила повінь. Губернатори штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан.

У місті Нью-Йорк, за словами мера Білла де Блазіо, не можуть пригадати такої стрімкої й нищівної повені. У Центральному парку міста лише за годину випало майже 2 метри опадів. Чи не всі лінії метро було закрито, а рух транспортних засобів, які не обслуговують спеціальні служби, заборонено. Більшість авіарейсів було скасовано, перестав приймати потяги Центральний вокзал Нью-Йорка.

На численних відео в соціальних мережах видно, як стрімкі потоки води затоплюють станції нью-йоркського метрополітену, житлові будинки й дороги. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію у Брукліні, Квінсі та частині Лонг-Айленду, попередила про смерч у частинах штатів Массачусетс та Род-Айленд. За інформацією телеканалу NWS, надзвичайні ситуації, спричинені повенями, оголошують у США «надзвичайно рідко, лише тоді, коли існує серйозна загроза життю людей та катастрофічних наслідків від стрімкої повені».

Ці екстремальні погодні умови на північно-східному узбережжі США спричинені відголосками тропічного урагану «Іда», який вирував на початку цього тижня на півдні штату Луїзіана. «Іді» було присвоєно 4 категорію тропічного шторму, за якої швидкість вітру становить понад 240 кілометрів на годину. Сотні тисяч будинків у штаті залишаються без світла, в Новому Орлеані діє нічна комендантська година. У деяких невеликих містах штату понад 90% будинків зазнали істотних руйнувань.