У Сумах презентували атлас-довідник «50 рідкісних рослин Сумщини», під обкладинкою якого зібрано розповіді про рідкісних представників флори краю, більшість яких можна побачити лише в заповідниках та національних парках області.
Автори видання — виконувач обов’язків начальника наукового відділу Гетьманського національного парку Сергій Панченко та науковий працівник Українського антарктичного центру Вікторія Іванець, яка, до речі, не змогла взяти участі у презентації, оскільки перебуває у службовому відрядженні в Антарктиді. Книгу презентовано на конференції до 20-річчя утворення Деснянсько-Старогутського національного парку — однієї з природних перлин Сумщини.
За словами директора департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА Ігоря Кривозуба, це видання — справжній подарунок не тільки природолюбам, а усім, кому дорогі довкілля, його чистота і доглянутість.
Ювіляр-парк — це райський куточок на землі площею майже 17 тисяч гектарів, багатий розмаїттям флори і фауни. Завдяки спільній роботі з Міністерством екології та природних ресурсів за кілька останніх років територія неухильно розвивається. Встановлено спостережні вежі, завдяки яким працівники парку охороняють його від пожеж, борються зі шкідниками тощо.
Наклад атласу-довідника, надрукованого за фінансової підтримки Британського природоохоронного фонду Rufford і розрахованого на широке коло читачів, передадуть у бібліотеки закладів загальної та вищої освіти, управління культури області.