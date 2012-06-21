Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Під час реконструкції мережі зовнішнього освітлення у Вінниці встановлюють нові світлодіодні світильники, які економніші в середньому у п’ять разів у порівнянні з лампами розжарювання, а від енергозберігаючих натрієвих – утричі.
Енергоефективні світильники виробляє місцеве підприємство, а встановлюють їх відповідно до заходів плану дій зі сталого енергетичного розвитку Вінниці. Лише протягом минулого року у місті встановили понад одну тисячу світлодіодних світильників. Зробили це на територіях закладів освіти, охорони здоров’я, у мікрорайонах з приватною забудовою, у рамках капітальних ремонтів вулиць тощо.
Наприклад, нове сучасне освітлення з’явилось на вулиці Замостянській (у рамках проекту комплексної реконструкції), на площі Привокзальній, по вулиці Генерала Арабея, де також зробили капітальний ремонт. Облаштовували сучасне освітлення біля встановлених нових ігрових мультикомплексів. Наприклад, на майданчику на розі вулиць Руданського та Гавриша. Замінили ліхтарі й поблизу школи №4, де проводились роботи з благоустрою.
Модернізація освітлення важлива для створення безпечних та комфортних умов для городян і гостей міста. Тож і в цьому році роботи з реконструкції вуличного освітлення у місті продовжаться.