Під час Diia Summit 8 лютого Мінцифри презентувало нову послугу в застосунку «Дія — опитування». За цей час два опитування пройшли понад 200 000 українців. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Опитування — важлива послуга для розвитку електронної демократії в країні. Вона дасть можливість державі спілкуватися зі своїми громадянами, а це своєю чергою принесе цінний зворотний зв’язок. Також опитування допоможуть «Дії» в розробці нових послуг», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Опитування доступні усім користувачам «Дії». Інших вимог немає, жодних додаткових документів не потрібно. У вкладці Послуги просто оберіть пункт Опитування.

Раніше не існувало зручних інструментів, щоб оперативно зібрати думки громадськості в одному місці. Подібні питання вирішувалися слуханнями чи засіданнями, про які мало хто знав. Але тепер українці зможуть висловити думку на запропоновані питання за допомогою декількох кліків у «Дії».