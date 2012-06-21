У Сумському обласному художньому музеї імені Н. Онацького відкрили відразу три виставки, присвячені 80-річчю створення Сумської області та 99-ій річниці заснування музейного закладу. Першу з них — «Тарас Шевченко та художники-ювіляри ХIХ — ХХ століть» — приурочено до 205-ї річниці від дня народження Кобзаря та 200-річчя Пантелеймона Куліша. В експозиції представлено офорти Тараса Григоровича, малюнок Пантелеймона Куліша до офорта Льва Жемчужникова, інші експонати з фондів музею.
«Мистецькі перлини Роменщини» — таку назву має друга виставка із циклу «Музей-гість». В обласний центр «завітали» майже 20 живописних творів українських митців кінця ХIХ — ХХ століть з Роменського краєзнавчого музею, який цього року святкує свій 100-річний ювілей.
І завершує виставковий триптих експозиція «Пам’ятки про Миколу Чехова» з нагоди 80-річчя надходження дару Марії Павлівни Чехової до Сумського художнього музею. Для огляду запропоновано малюнки й документи, пов’язані з творчістю художника-ілюстратора, карикатуриста Миколи Павловича Чехова, який разом з рідним братом письменником Антоном Чеховим свого часу жив та працював у маєтку Линтварьових на Луці на околиці Сум. До слова, Миколу Чехова поховано на Лучанському кладовищі. Усі три виставки працюватимуть упродовж березня.