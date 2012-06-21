Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Нині астрономи відкрили вже тисячі екзопланет, але лише мала їх частина спостерігалася безпосередньо, тому що їх надзвичайно важко побачити за допомогою існуючих телескопів. Однак це вдалося аспіранту Інституту астрономії Гавайського університету Чжоуцзяну Чжан, який виявив екзопланету, що знаходиться на відстані всього 35 світлових років від Землі. Це найближча до нашої Сонячної системи екзопланета, що спостерігалася безпосередньо.

Екзопланета, що отримала позначення COCONUTS-2b, має кілька незвичайних характеристик. По-перше, це газовий гігант, що у шість разів більший за Юпітер. По-друге, COCONUTS-2b знаходиться так далеко від батьківської зірки (6471 астрономічна одиниця), що робить повний оберт навколо неї за 1,1 мільйона років. Це рекорд для всіх відомих екзопланет.

Дослідники пояснюють, що COCONUTS-2b вдалося виявити саме завдяки віддаленості від батьківської зірки вкупі з тим, що екзопланета досі залишається досить теплою. Її температура становить близько +160 ° C.

COCONUTS-2b – це молода екзопланета віком майже 800 мільйонів років. Висока температура цього об'єкта пояснюється залишковим теплом від її освіти. Це тепло означає, що екзопланета слабо світиться в інфрачервоних довжинах хвиль – достатніх, щоб їх можна було розрізнити на прямих зображеннях.

Планета була вперше виявлена в 2011 році супутником Wide-field Infrared Survey Explorer, але вважалося, що це вільно плаваючий об'єкт, який не обертається навколо зірки. Чжан і його колеги довели, що екзопланета насправді гравітаційно прив'язана до маломасивної зірки COCONUTS-2A. Ця зірка приблизно на 30% менша за масу Сонця і в 10 разів молодша нашого світила.

Дослідники відзначають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти, як утворюються газові гіганти і вивчити їх видове різноманіття.