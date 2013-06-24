Фахівці Держспецзв’язку завдяки міжнародній допомозі дістали можливість ефективно використовувати в роботі з кіберзахисту України передові світові розробки.

У 2022 році проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» допоміг профінансувати ліцензію на 2023 рік для низки модулів Intelligence Cloud Platform від Recorded Future.

Recorded Future Intelligence Cloud – це продукт, який допомагає збирати дані, аналізувати поведінку і виявляти прийоми та інфраструктуру зловмисників та їхні цілі у кіберпросторі.

Платформа використовується в тому числі й у функціонуванні Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки.