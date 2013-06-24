Українські сили оборони від початку повномасштабного вторгнення російських військ деокупували 1003 населені пункти, у 70% з яких відновила роботу місцева влада. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.

Він розповів, що органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% цих міст і сіл, а поліція відновила роботу майже у 600 деокупованих населених пунктах. За словами посадовця, розмінування вже проведено у 224 містах і селах.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне –– на 42%.

Кирило Тимошенко поінформував, що газове забезпечення відновлено у 650 населених пунктах, електроенергія –– у 83% визволених містах і селах, водопостачання та водовідведення –– у 60%, роботу АЗС –– у 49%, послуги мобільного зв’язку та інтернету –– у 720 населених пунктах. Він додав, що банки працюють у 300, а Укрпошта відновила надання своїх послуг у майже у 800 деокупованих населених пунктах.