Цими днями бібліотека-філія №5 імені А. Чехова Сумської міської бібліотечної системи справила своєрідне новосілля. Тут завершено капітальний ремонт приміщення, на який з міського бюджету надано майже півтора мільйона гривень. Як наголосив Сумський міський голова Олександр Лисенко, влада обласного центру всіляко піклується про культурно-мистецькі заклади і насамперед бібліотеки — осередки духовного життя містян. У центральній бібліотеці імені Т. Шевченка та її 17 філіалах обслуговують 77 тисяч читачів, з яких половина — діти. Щодо оновленого об’єкта, то він розташований на одній із сумських околиць, тісно співпрацює з місцевим музеєм видатного письменника Антона Чехова, який свого часу гостював у цій місцевості. За словами начальника відділу культури і туризму Сумської міськради заслуженого працівника культури Наталії Цибульської, кожна з філій має родзинку, завдяки якій вирізняється з-поміж інших.
Так, філія №1 відома як бібліотека сімейного читання, №3 — має ім’я українського дитячого письменника Олексія Столбіна, який цими днями відзначив 95-й день народження, а бібліотека-філія №17, що на вулиці Горького, 23, базова з обслуговування людей з обмеженими можливостями і працює за програмою «Радість спілкування». Тут обслуговують понад 500 сумчан з інвалідністю та членів їхніх родин. Своєрідний духовний стрижень — центральна міська бібліотека, яку впродовж майже 30 років беззмінно очолює ентузіаст своєї справи заслужений працівник культури Любов Стадниченко. Маючи у книжковому фонді майже мільйон видань і обслуговуючи понад 12 тисяч читачів, заклад постійно оновлюється, запроваджує нові форми роботи. Тут працюють інтернет-центри, є власний веб-сайт, створюють електронний каталог видань. З-поміж здобутків — традиційний проект «Золото рідного міста», присвячений сімейним цінностям і гідно поцінований на всеукраїнському рівні. Іншими словами, бібліотечна мережа Сум неухильно розвивається і міцніє, завдяки чому численні читачі мають змогу з користю для себе проводити дозвілля.