Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Щодня власників біометричних документів на Черкащині більшає. Про це повідомили в Управлінні державної міграційної служби в Черкаській області.
Упродовж лютого 2019 року до підрозділів міграційної служби області подано 8 702 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що на 1,6% менше у порівнянні з січнем цього року. А от одержали готові закордонні паспорти 8 097 черкащан, їхня кількість збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 6%.
Приблизно на 7% зросла кількість поданих заяв на оформлення ID-карток і становить 4 250. Оцінити переваги біометричного паспорта у формі картки зможуть ще 3 964 черкащани, які у лютому отримали готові документи. Їхня кількість порівняно з січнем теж зросла. Загалом на Черкащині спостерігається сталий попит на оформлення біометричних документів громадянам України.