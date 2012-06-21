Перенасичені соляні розчини на Марсі виявилися більш поширеними і «довгоживучими», ніж вважалося раніше. Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі Nature Astronomy. Ще одним важливим висновком дослідження стало те, що властивості і температура розсолів роблять їх непридатними для земних мікроорганізмів.
«Вода у рідкому вигляді не може зберігатися на поверхні Марса, оскільки атмосфера Червоної планети дуже розріджена і холодна. Але концентрована присутність солей створює стабільні розчини, що витримують марсіанські умови протягом деякого часу», — пишуть дослідники.
Едгард Рівера-Валентин з Асоціації університетів космічних досліджень (США) і його колеги об'єднали експериментально підтверджену термодинамічну модель з кліматичною моделлю, щоб дослідити, де і протягом якого часу можуть утворюватися марсіанські розсоли. Вчені з’ясували, що до 40% поверхні Червоної планети, на всіх широтах аж до екватора, можуть містити стабільні розчини солей. Ці рідини можуть зберігатися від шести годин до 2% від марсіанського року.
«Ми також виявили, що на глибині 8 сантиметрів під поверхнею розсоли можуть зберігатися до 10% марсіанського року», — повідомив Едгард Рівера-Валентин.
Автори відзначають, що ці розсоли не можуть бути класифіковані як «особливі регіони» відповідно до політики планетарного захисту від випадкового занесення земного життя, оскільки вони є згубними для мікроорганізмів з нашої планети.
«Місця розташування стабільних розсолів можуть стати мішенями для майбутніх досліджень Марса, оскільки ризик біологічного забруднення з Землі нікчемний», — кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»