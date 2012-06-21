Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду.

«Велика честь бути сьогодні тут. Для нас дуже важливі теплі, історичні, дружні, сусідські відносини з Молдовою», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

«Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин», – зазначив він.

Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

«Ми раді бути на 30-річчі незалежності Республіки Молдова», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

«Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання», – наголосив Глава Української держави.

Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.

Володимир Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.

«Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску», – зазначив Президент України.

Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі «Асоційованого тріо» для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.