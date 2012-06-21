Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Volvo представила електричний концепт-кар під назвою Concept Recharge. Експериментальний автомобіль повинен дати уявлення про майбутні моделі шведської марки, в тому числі про флагманський кросовер XC90.

Особливістю Volvo Recharge стала абсолютно плоска підлога, в яку встановлені батареї. Відсутність двигуна внутрішнього згоряння дозволило конструкторам зробити дуже короткі звіси і максимально розтягнути колісну базу, що забезпечило дуже просторий салон. Крім того, у кросовера немає центральних стійок, а задні двері відкриваються проти напрямку руху. При цьому поки не відомо, чи буде використано подібне рішення на серійних автомобілях.

На даху Volvo Concept Recharge встановлений оптичний далекомір LiDAR, який повинен увійти в стандартне оснащення майбутніх машин. Він увійде в цілий комплекс сенсорів і датчиків, що відповідають за роботу систем напівавтоматичного управління.

В екстрених ситуаціях електроніка зможе самостійно контролювати основні системи машини, в тому числі рульове управління і гальма. Даних про технічні характеристики концепт-кара поки немає.

Нагадаємо, що у березні 2021 року компанія Volvo офіційно оголосила про те, що до 2030 року в її лінійці не залишиться машин з бензиновими або дизельними двигунами внутрішнього згоряння, в тому числі і гібридів. Шведи відзначили, що через 10 років популярність екологічно чистих машин істотно зросте завдяки появі великої кількості зарядних станцій, а також змін у законодавстві.