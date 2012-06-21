Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
Заохотити малечу влітку до читання – таке завдання поставили собі співробітники Миколаївської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Вже тиждень Миколаєвом курсує мультимедійний автобус, під час зупинки якого бібліотекарі знайомлять дітлахів з книжками, цікавими персонажами та запрошують відвідати бібліотеку.
Проєкт працює в місті уже третій рік. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ. Протягом одного з днів автобус припаркувався біля миколаївського парку «Народний сад». Малечу познайомили з книжками українською та англійською мовами, надали можливість сфотографуватися з ляльковими динозаврами, розповіли, що цікавого можна дізнатися, відвідавши бібліотеку.
Завідувачка відділом бібліотеки Таїсія Белібова зазначила, – «ми хочемо довести дітям, що бібліотека – це сучасний пізнавальний та розважальний центр. Тут завжди можна дізнатися багато цікавого. У нас є мультмимедійні різноманітні ресурси, є привабливі книжки та розваги на будь який смак».
Вчитель Людмила Філіпова вважає, що подібні заходи є корисними для розвитку дитини. Автобус курсуватиме до кінця серпня двічі на тиждень та зупинятиметься в парках «Народний сад» та «Серце міста».