Між станціями Хмільник і Виноградів Закарпатської області курсує старий-престарий потяг. Але не тому їздить, що новішого немає, а через те, що це одна з родзинок туристичного Закарпаття, яку у краї дбайливо зберігають.
Боржавська вузькоколійка, яку місцеві ще називають «Кушницька Анця» (від населеного пункту Кушниця і жіночого імені Анна), існує понад століття. Раніше вона перевозила зрубану в горах деревину, інші товари, а в кількох додаткових вагонах — і людей по селах, коли ще не було автобусного сполучення. Нині деревину вузькоколійкою не доставляють, але пасажирські перевезення зберегли своє значення. Ба більше: їздити «Кушницькою Анцею», хоч і на невеликій швидкості і без комфорту, особливо люблять туристи. Ознайомлюються з раритетними паровозом і вагонами, яким по півстоліття і більше, милуються краєвидами. І все це за невелику плату.
Щороку в день професійного свята залізничників влаштовують особливі поїздки для туристів, яких на станціях зустрічають аматори пісні і танцю. Виступивши перед мандрівниками з невеликими концертами, проводжають їх далі.
До речі, відтепер туристичні мандрівки «Кушницькою Анцею» стануть регулярними. Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури України, Закарпатською облдержадміністрацією та іноземними партнерами реалізує туристичний проект, у межах якого з міста Гайворон Кіровоградської області на Закарпаття прибув паротяг ГР-280, побудований майже 70 років тому в Німеччині. Локомотиви цієї серії використовували під час зйомок фільмів, зокрема серіалу «Дев’ять життів Нестора Махна». Паровозів серії «ГР» в Україні збереглося лише кілька у вигляді пам’ятників. Цей же відремонтований і працює заради збільшення туристичних атракцій у краї за Карпатами.
Першої суботи серпня він вирушив у перший туристичний рейс, а згодом щовихідних кататиме шанувальників вузькоколійок маршрутом між Хмільником і Виноградовом.