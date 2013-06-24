З першими холодами вони взялися за спиці та пряжу. Усю зиму в’язали для захисників теплі шкарпетки, шапки, килимки. Кажуть, вплітали туди усю свою любов, тепло і вдячність.

Понад три сотні пар вовняних шкарпеток наплели для захисників майстрині Магдалинівської громади. Серед них – місцеві працівниці культури. Нині жінки підготували вже четвертий hand made-вантаж. Там 85 пар шкарпеток і 40 килимків.

«Тримаємо зв’язок з місцевим волонтером. Він їздить до хлопців на передову, питає, що їм треба і розповідає нам. Восени, коли прийшли перші холоди, з’явився запит на теплі шкарпетки. Тож накупили пряжі. Усі, хто вміє, почали в’язати. Коли нитки закінчились, стали розпускати старі речі», – розповіла бухгалтер Катерина.

Вона додала, що за спиці в них взялись і бібліотекарі, і навіть матусі у декреті.

Не менш активні рукодільниці Томаківщини. Зокрема, й 65-річна пані Галина – учасниця місцевого клубу «Берегиня». Жінка зізнається, долучилась нещодавно. Але від колежанок не відстає.

«Я і вдома в’яжу, і на засіданнях нашого клубу. Щоразу молюсь, аби тільки захисники живими повернулись. Аби тепленько їм було. Окрім шкарпеток придумала в’язати для хлопців теплі капці. Вже другу пару закінчую», – сказала пані Галина.

У нав’язані шкарпетки майстрині часто кладуть цукерки, щоб зробити нашим солдатам приємний солодкий сюрприз.

А 66-річна Валентина Іванівна вирішили додати креативу. Пенсіонерка нав’язала для бійців понад три десятки теплих шкарпеток. На кожну пару чіпляє невеличкий малюнок. Зі зворушливим зображенням і написом: «Ми вас чекаємо» або «Україна обов’язково переможе».

Вдень жінка працює у швейній майстерні, в’яже – ввечері. Зізнається, може засидітися зі спицями до пізньої ночі.

«Одна моя знайома каже, мовляв, Валя, ви з дівчатами вже стільки нав’язали. Ваші носочки, напевне, до кожного солдата дійшли. В’яжу я швидко. Три дні – й пара. Іноді плачу за роботою. Аж душа стискається», – розповіла Валентина Іванівна.

Коли настане перемога, вирішила майстриня, вона пошиє нову сукню, нафарбує губи червоною помадою. І не буде витирати з лиця сльози радості.