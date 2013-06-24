Кількість квитків, придбаних за допомогою застосунку Укрзалізниці, сягнула 100 тисяч. Загальний рейтинг цього застосунку на основі більш ніж 6 тис. відгуків говорить про те, що зроблено дійсно потрібний сервіс. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця дуже прискіпливо вивчає відгуки, відповідає протягом 8-10 хвилин, на основі отриманого фідбеку вже не вперше змінює пріоритетність додаткових розробок.

Протягом тижня залізничники презентують користувачам оновлену версію з дуже очікуваною функцією.

Нагадаємо, Укрзалізниця в серпні запустилавласний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Він доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. У застосунку користувачі можуть: