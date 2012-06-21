У 2020 році WhatsApp припинить працювати на деяких смартфонах з iOS, Android і Windows Mobile по всьому світу. Про це повідомляється в блозі компанії-розробника.
У 2020 році WhatsApp перестане працювати на смартфонах з операційними системами iOS 8, Android 2.3.7 і Windows Mobile. За даними The Daily Mail, програма не буде підтримуватися на мільйонах гаджетів по всьому світу. За словами представників месенджера, вони хочуть зосередити зусилля на «мобільних платформах, які використовує переважна більшість користувачів».
Підтримка додатка для старих iPhone і Android припиниться з 1 лютого. Користувачі цих смартфонів не зможуть створювати нові або змінювати старі облікові записи. Функції додатки можуть перестати працювати в будь-який час.
«Для кращої взаємодії ми рекомендуємо вам використовувати останню версію iOS, доступну для вашого телефону. Відвідайте веб-сайт служби підтримки Apple, щоб дізнатися, як оновити програмне забезпечення вашого iPhone », – рекомендується в блозі WhatsApp.
Для власників будь-якого гаджета з Windows 10 Mobile підтримка припиниться з 31 грудня. Ця операційна система була запущена під попередньою назвою Windows Phone ще в жовтні 2010 року.
У 2017 році Microsoft оголосила, що робота ОС скоро припиниться через її непопулярність, і запропонувала користувачам Windows 10 Mobile перейти на пристрої з Android або iOS. У квітні 2019 року було відкликано додатки Facebook, Messenger і Instagram з Windows. 10 грудня 2019 року Microsoft припинила підтримку «осі».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»