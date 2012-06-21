Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Програма Parallels Desktop 17 дозволить власникам комп'ютерів Mac випробувати нову операційну систему Microsoft Windows 11. Нова версія ПО працює на моделях з процесорами і Intel, і M1.

Parallels Desktop – це рішення в галузі віртуалізації для macOS, що дозволяє користувачам запускати Windows, Linux та інші операційні системи. Нова версія Parallels Desktop 17 забезпечує навіть запуск превью Windows 11 – якщо чекати офіційної збірки не під силу.

Розробники також розповіли, що нова версія програми дозволить комп'ютерам на процесорі M1 поліпшити продуктивність DirectX 11 на 28%. Крім того, на 33% стане швидше час завантаження для Windows 10 на базі ARM (Insider Preview). І це не все поліпшення.

Програма також тепер сумісна з новітньої операційною системою macOS Monterey.