Компанія Xiaomi готується до виходу нових телефонів флагманського рівня. У складі нової серії заплановано дві моделі — базова Mi 11 і топова Mi 11 Pro. Рендери новинок вже з’явилися в мережі.

Судячи з фото, які можна побачити в інтернеті, очікувані гаджети мають принципово новий дизайн. На зображеннях вони «одягнені» в кейси, але основні зміни зовнішнього вигляду все одно помітні. Зокрема, видно, що обидві розробки оснащено інноваційними камерами. Розташування модулів камер не характерне для смартфонів із попередніх лінійок. Вони знаходяться у правому верхньому кутку та мають вигляд «плитки» — квадратної у Mi 11 і прямокутної у Mi 11 Pro.

Щодо кількості об’єктивів, у базової моделі їх, швидше за все, буде три. Версія Про, у свою чергу, отримає суперактуальну квадро камеру, до складу якої ввійде перископна оптика.

Що ще відомо про телефони Xiaomi, вихід на ринок яких заплановано на перший квартал 2021 року?

Екран

Дані інсайдерів свідчать про те, що обидва смартфони з довгоочікуваної серії отримають дисплеї однакового розміру. Їхня діагональ складатиме 6,6 дюйма. Відповідно, за габаритами новинки будуть майже такі самі, як, наприклад, популярний телефон Xiaomi Redmi Note 9 Pro в Moyo.ua.

Частота оновлення AMOLED-екранів досягне 120 Гц. А це значить, що смартфони з сімейства Mi 11 чудово підходитимуть для мобільних ігор, а також для перегляду кінофільмів та іншого мультимедійного контенту.

Процесор

Інформація про центральні процесори, які використовуватимуть флагмани, різниться. Одні джерела стверджують, що обидві розробки буде оснащено ідентичними чипсетами. Інші запевняють, що технічні характеристики процесорів суттєво відрізнятимуться.

Аналітикам найбільш правдоподібною здається теорія про те, що базова й Про-модель працюватиме на Snapdragon 888 — передової однокристальної системи.

Пам’ять

Представники Xiaomi не поспішають розкривати технічні характеристики мобільних пристроїв, які наразі знаходяться на стадії розробки. Втім, ентузіасти активно обговорюють можливі специфікації. На їхню думку, телефони з серії Mi 11 отримають:

♦8 Гб швидкодійної пам’яті,



♦128 Гб постійної пам’яті.

Автономність

На що користувачам точно варто розраховувати, так це на високий рівень автономності. Без підзарядки флагманські гаджети працюватимуть достатньо довго.

1. Прогнозована енергомісткість акумулятора Xiaomi Mi 11 — 4780 міліампер на годину. Максимальна потужність блока живлення для прискореної підзарядки — 50 Вт.

2. Об’єм батареї Mi 11 Pro — 4500 мАг. Модель підтримуватиме швидку зарядку потужністю 120 Вт.

Зв’язок

Смартфони зможуть працювати у сотових мережах п’ятого покоління. Завдяки цій особливості їхні потенційні власники отримають більше можливостей для завантаження софту, спілкування, розваг.

Новинки матимуть технічні характеристики флагманського рівня, тому належатимуть до топового цінового сегмента. Їхні точні ціни стануть відомими після офіційного анонсу, який відбудеться у 2021 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»