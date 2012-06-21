Китайський гігант Xiaomi показав свої перші «розумні» годинник, які, за словами представників компанії, є мініатюрним смартфоном на зап'ясті.
Відомо, що годинник базуються на Qualcomm Snapdragon Wear 3100, працюючи при цьому на фірмовій операційній системі MIUI for Watch. Пристрій наділили NFC, а також великим асортиментом додатків з коробки, наприклад, користувачам буде доступний плеєр, який дозволить прослуховувати музику без участі смартфона. Більш того, новий годинник не потребують використання смартфона і при веденні голосових дзвінків.
Щодо вартості новинки, то можна визнати, що витоки інформації, які були відомі раніше, виявилися правдивими. Так, Xiaomi Mi Watch доступні за ціною 185 доларів. Відомо, що компанія підготувала і особливу версію Xiaomi Watch Privilege Edition, яка відрізняється сапфіровим склом, корпус і ремінець якої виконаний з нержавіючої сталі. Ця модель коштує 285 доларів. Продаж гаджетів розпочнеться 11 листопада 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»