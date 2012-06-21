Буквально тільки що компанія Xiaomi анонсувала на території Європи свій бюджетний хіт – глобальну версію Redmi Note 8. Пристрій одержав приставку Т в назві, а також повноцінний NFC-модуль, завдяки чому тепер смартфон буде підтримувати безконтактну оплату за допомогою Google Pay.
Redmi Note 8T спереді і ззаді виконаний зі скла, оснащений 6,3-дюймовим FullHD + IPS-дисплеєм з роздільним вже звичним у 2019 році каплевидним вирізом. В основу пристрою ліг процесор Snapdragon 665, а також тут є 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 або 128 ГБ пам'яті вбудованої. Ємність акумулятора склала 4 000 мАг, при цьому виробник не забув додати підтримку швидкої зарядки на 18 Вт. Основна камера пристрою представлена чотирма модулями: на 48, 8, 2 і 2 Мп. Фронтальна ж камера має дозвіл 13 Мп.
Пристрій надійде в продаж у Європі вже 8 листопада за ціною від 199 євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»