У мережі з'явилася інсайдерська інформація щодо нового флагмана Xiaomi. Згідно з даними, китайська компанія розробляє смартфон з 11 камерами на базі власної операційної системи. Смартфон під кодовим ім'ям Dragon Eye представлять вже восени і він буде сильно відрізнятися від минулих продуктів компанії.
Xiaomi вирішила вчитися на чужих помилках і почала розробку власної операційної системи YingjiaOS (MiOS), незалежної від Android. Yingjia – в перекладі з китайської означає переможець. Китайська компанія вже довгий час показувала світу, що вона може випускати відмінні пристрої за скромну ціну, але новинка націлена зробити удар по флагманах.
«Око Дракона» враховує помилки Huawei, яка потрапила в конфронтацію з урядом США через те, що їхні смартфони почали відбирати «левову» частку ринку. Прикриваючись непідтвердженими звинуваченнями, американці внесли Huawei у чорний список і сильно вплинули на робочі процеси Huawei. Щоб уникнути цього, Xiaomi заздалегідь розпочала розробляти власну операційну систему.
Даних щодо нової системи небагато, але вже відомо, що вона буде підтримувати додатки з Android. Головною особливістю Dragon Eye стане основна камера на 11 модулів. Можна довгий час сперечатися про те, чи впливає кількість камер на якість фото, але 11 модулів точно привернуть до себе увагу покупців. Такий смартфон зможе виділити користувачів з натовпу і надати їм унікальності.
Схоже розташування камер спостерігається у Nokia 9 PureView. Мабуть китайці, у властивій їм манері, в черговий раз запозичили ідею у інших, але доповнили її з азіатським розмахом. Даних щодо характеристик смартфона немає, але з огляду на всі фактори можна припустити, що він отримає флагманський чіпсет Snapdragon 855 і коштуватиме в рамках 500 доларів.
Більш детально познайомитися з новинкою можна буде вже восени 2019 року, на черговій презентації Xiaomi.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»