У мережі з'явилася інформація про найближчі плани Xiaomi. Як з’ясувалося, вже протягом 1-2 місяців компанія має намір розпочати розробку власного «топового» електромобіля. Відповідати за проєкт буде ветеран бренду Ван Чуань.

На тлі таких новин, акції Xiaomi підскочили на 2,6% на Гонконгській біржі, пише ITHome. При цьому повідомляється, що новий транспортний засіб від ІТ-гіганта буде позиціонуватися приблизно так само, як автомобілі Xiaopeng. Тобто як топові автомобілі, сконцентровані на використанні новітніх технологічних розробок.

ЗМІ повідомляють, що в кінці лютого відбулася зустріч Лей Цзуня з Лі Бінем, на якій два технобізнесмени обговорювали питання майбутнього авто від Xiaomi. З огляду на фундаментальність підходу компанії, виникає запитання: Ілону Маску варто напружитися?

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»