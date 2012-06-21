Незважаючи на те, що офіційна презентація майбутнього смартфона Xiaomi Mi 10 відбудеться завтра, в мережі продовжує з'являтися інформація, яка розкриває деталі пристрою. Цього разу стало відомо, що Xiaomi збільшила ємність акумулятора ювілейного флагмана Mi 10.
Так, відомий інсайдер мукул Шарма опублікував на своїй сторінці в Twitter постери компанії, які розкривають низку деталей про зарядні можливості новинки. Зокрема стало відомо, що смартфон оснастять втричі швидшою зарядкою, її потужність складе 50 Вт, завдяки чому зарядити смартфон до 100% можна всього за 45 хвилин.
Бездротова зарядка, в свою чергу, має потужність 30 Вт. Також повідомляється, що пристрій обладнали зворотною бездротовою зарядкою на 10 Вт, що дозволить заряджати сторонні смартфони.
Крім того, стала відома інформація про збільшення ємності акумулятора. Так, за словами директора щодо нової продукції Xiaomi Ван Тенг Томаса, Xiaomi Mi 10 отримає акумулятор на 4400 мАг, проте буквально сьогодні був опублікований постер, на якому вказана інформація про ємності в 4500 мАг. Чи так це, дізнаємося зовсім скоро – офіційний анонс новинок відбудеться вже 13 лютого.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»