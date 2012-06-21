Про унікальну яблуню-колонію у Кролевці добре знають не тільки на Сумщині, а й в Україні та за її межами. Адже це пам’ятка загальнодержавного значення, і подивитися на це природне диво у районний центр приїжджають з найвіддаленіших куточків світу. Дивина в тому, що одне дерево (так-так, саме дерево, а не сад) займає площу понад 10 соток, розростається завдяки самостійному вкоріненню власних нових гілок і плодоносить понад 220 років.
Як розповідає директор Кролевецької районної станції юних натуралістів Юрій Карбан, працівники якої опікуються деревом, уже всі звикли, що яблуня щороку родить приблизно наполовину: тобто півдерева відпочиває, а пів — трудиться.
А цього року яблуня порушила традицію і вродила вся. До того ж плоди солодкі, пахучі, а ще, переконані працівники станції та відвідувачі, цілющі. Варто скуштувати молодильного яблука — і відразу ж стаєш бадьорішим, сильнішим і навіть молодшим (принаймні душею).
Та й прогулянки біля цього чудодійного місця теж містичні. Багато хто хвалиться, що після того, як постояв біля дерева або ж притулився до нього спиною, відчуває легкість, зникає біль, поліпшується самопочуття. З дивовижних яблук, якими всі залюбки смакують, працівники станції роблять кришеники, готують варення, компоти тощо. Ними пригощають туристів і гостей, яких цими днями особливо багато. Цього року колектив станції розраховує зібрати чималий духмяний врожай, а поки що гостинно зустрічає тих, хто хоче побачити диво-яблуню та скуштувати її чудодійних плодів.
І до сьогодні жоден учений не зміг розгадати кролевецького феномену. Зрештою, ніхто і не наполягає на цьому, аби лишень яблуня цвіла і плодоносила.