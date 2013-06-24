Соціальні працівники Кутської селищної територіальної громади, якій ще немає й року з дати створення, допомагають малозабезпеченим сім’ям, особливо тим, де виховують дітей. Адже легше запобігти проблемній ситуації в родині, ніж потім намагатися її врегулювати.

Нещодавно, наприклад, фахівці із соціальної роботи подбали про вагітну, яка з маленьким сином живе високо в горах, де до найближчих сусідів щонайменше кілометр. Вагітну заздалегідь оформили до пологового відділення, адже швидка допомога не змогла б дістатися до будинку в гірській місцевості. Сина матері-одиначки влаштували на деякий час до знайомих родини.

«Після народження дівчинки ми допомогли мамі зібрати документи на отримання пакунка малюка, свідоцтва про народження дитини та оформлення соціальних виплат. Керівництво громади подбало про забезпечення родини дровами на зиму, а небайдужі благодійники передали жінці одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі для сім’ї», — розповів начальник служби у справах дітей Кутської селищної ради Віталій Андрусяк.

Соціальна підтримка сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, турбота про дітей-сиріт для запобігання їх улаштуванню в інтернатні заклади — одне із пріоритетних завдань проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який реалізує Мінсоцполітики за підтримки Світового банку.

Соціальні служби Кутської громади оперативно працюють у цьому напрямі. Улітку цього року неповнолітній житель громади втратив матір і залишився з її співмешканцем. Вітчим був не проти піклуватися про дитину, проте взяти її під опіку так і не зміг: не знайшов часу для підготовки необхідних документів та обов’язкового навчання. Ніхто з кровних родичів підлітка не виявив бажання піклуватися про дитину. А його біологічний батько, якого розшукала служба у справах дітей, відмовився доводити своє батьківство. Юнака не вдалося влаштувати у прийомну родину, бо, за словами Віталія Андрусяка, репутація неблагополучної родини йшла попереду хлопця. Хоч сам він чемний і позитивний, займається спортом. Ситуацію ускладнювало те, що у професійному ліцеї, де хлопець навчався, немає власного гуртожитку.

Тимчасово сироту влаштували у Міжрегіональний реабілітаційний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а тим часом служба у справах дітей Кутської ТГ шукала державний навчальний заклад, у якому хлопчина міг би вчитися і мешкати в гуртожитку до свого повноліття. Зрештою було підібрано оптимальний варіант, і юнак продовжив навчання в новому освітньому закладі.

Соціальні служби у громаді працюють злагоджено і мають підтримку керівництва, а допомогу надають оперативно і якісно тим, хто її потребує.